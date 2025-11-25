А. Коваленко: удивляет, что Хартли не защитил Рябыкина. Североамериканцы — люди бизнеса

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко высказался об уходе Дмитрия Рябыкина с поста тренера «Локомотива».

– Отлично знаю Дмитрия Рябыкина, выступал с ним и в сборной России, и в «Авангарде». Это лидер раздевалки, капитан, который никогда на «чёрное» не скажет «белое». Это же отличает его и в новой роли, у него, кстати, именно тренерский, сильный характер. Догадываюсь, что произошло в «Локомотиве», увы, это наши реалии. Но меня удивляет позиция Боба Хартли, который или не смог, или не захотел защитить своего первого помощника.

– Как думаете, почему?

– Североамериканцы – прежде всего люди бизнеса. Для большинства из них главный показатель – финансы, а человеческие отношения и понятия, к сожалению, – на втором плане, — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.