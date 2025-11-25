Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

А. Коваленко: удивляет, что Хартли не защитил Рябыкина. Североамериканцы — люди бизнеса

А. Коваленко: удивляет, что Хартли не защитил Рябыкина. Североамериканцы — люди бизнеса
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко высказался об уходе Дмитрия Рябыкина с поста тренера «Локомотива».

– Отлично знаю Дмитрия Рябыкина, выступал с ним и в сборной России, и в «Авангарде». Это лидер раздевалки, капитан, который никогда на «чёрное» не скажет «белое». Это же отличает его и в новой роли, у него, кстати, именно тренерский, сильный характер. Догадываюсь, что произошло в «Локомотиве», увы, это наши реалии. Но меня удивляет позиция Боба Хартли, который или не смог, или не захотел защитить своего первого помощника.

– Как думаете, почему?
– Североамериканцы – прежде всего люди бизнеса. Для большинства из них главный показатель – финансы, а человеческие отношения и понятия, к сожалению, – на втором плане, — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.

Материалы по теме
«Из меня сделали зверя, что я чуть ли не бью хоккеистов, что за бред?» Яркий Рябыкин
Эксклюзив
«Из меня сделали зверя, что я чуть ли не бью хоккеистов, что за бред?» Яркий Рябыкин
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android