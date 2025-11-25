Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хоккейное агентство Winners подтвердило обмен Ткачёва из «Сибири» на Абрамова из «Торпедо»

Хоккейное агентство Winners подтвердило обмен Ткачёва из «Сибири» на Абрамова из «Торпедо»
Комментарии

«Сибирь» и Торпедо» произвели обмен нападающими: состав нижегородцев пополнил Владимир Ткачёв, а Антон Косолапов и Михаил Абрамов продолжат карьеру в новосибирском клубе. Об этом сообщает хоккейное агентство Winners. Напомним, ранее про обмен рассказывал «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 24-летний Абрамов за нижегородский клуб провёл 17 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал две результативные передачи с показателем полезности «-7».

32-летний Ткачёв за «Сибирь» в текущем сезоне сыграл 30 встреч, где забросил пять шайб и отдал восемь голевых передач с показателем полезности «-10». Напомним, Ткачёв пополнил состав новосибирского клуба в прошлое межсезонье.

Материалы по теме
Видео
Дубль Герната помог «Локомотиву» победить «Сибирь» в матче КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android