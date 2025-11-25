Хоккейное агентство Winners подтвердило обмен Ткачёва из «Сибири» на Абрамова из «Торпедо»

«Сибирь» и Торпедо» произвели обмен нападающими: состав нижегородцев пополнил Владимир Ткачёв, а Антон Косолапов и Михаил Абрамов продолжат карьеру в новосибирском клубе. Об этом сообщает хоккейное агентство Winners. Напомним, ранее про обмен рассказывал «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 24-летний Абрамов за нижегородский клуб провёл 17 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал две результативные передачи с показателем полезности «-7».

32-летний Ткачёв за «Сибирь» в текущем сезоне сыграл 30 встреч, где забросил пять шайб и отдал восемь голевых передач с показателем полезности «-10». Напомним, Ткачёв пополнил состав новосибирского клуба в прошлое межсезонье.