В «Торпедо» рассказали про обмен нападающими с «Сибирью»

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга прокомментировал обмен нападающими с «Сибирью». Состав нижегородцев пополнил Владимир Ткачёв, а Антон Косолапов и Михаил Абрамов продолжат карьеру в новосибирском клубе.

«Наш клуб не скрывал, что мы находимся в поиске центрального нападающего, способного качественно усилить нашу команду. Несколько недель мы находились в диалоге с ХК «Сибирь» по поводу перехода Владимира Ткачёва. Благодарны новосибирским коллегам за достижение соглашения.

Верим, что Владимир станет одним из лидеров нашей команды как на льду, так и в раздевалке. Михаилу Абрамову и Антону Косолапову желаем дальнейшего спортивного развития», — цитирует Забугу пресс-служба «Торпедо».