Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Торпедо» рассказали про обмен нападающими с «Сибирью»

В «Торпедо» рассказали про обмен нападающими с «Сибирью»
Комментарии

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга прокомментировал обмен нападающими с «Сибирью». Состав нижегородцев пополнил Владимир Ткачёв, а Антон Косолапов и Михаил Абрамов продолжат карьеру в новосибирском клубе.

«Наш клуб не скрывал, что мы находимся в поиске центрального нападающего, способного качественно усилить нашу команду. Несколько недель мы находились в диалоге с ХК «Сибирь» по поводу перехода Владимира Ткачёва. Благодарны новосибирским коллегам за достижение соглашения.

Верим, что Владимир станет одним из лидеров нашей команды как на льду, так и в раздевалке. Михаилу Абрамову и Антону Косолапову желаем дальнейшего спортивного развития», — цитирует Забугу пресс-служба «Торпедо».

Материалы по теме
Хоккейное агентство Winners подтвердило обмен Ткачёва из «Сибири» на Абрамова из «Торпедо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android