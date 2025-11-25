Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий ЦСКА Гарднер: мы доверяем нашему тренеру, вся вина лежит на игроках

Нападающий ЦСКА Гарднер: мы доверяем нашему тренеру, вся вина лежит на игроках
Комментарии

Нападающий московского ЦСКА Ретт Гарднер заявил, что вина за плохую игру армейского клуба лежит на игроках, а не на главном тренере Игоре Никитине.

«Никитин признаёт, что ЦСКА не играет в свою силу и допускает лёгкие ошибки, за которые соперники нас наказывают. Мы доверяем нашему тренеру, вся вина лежит на игроках. Был ли тяжёлый разговор после поражения от СКА? Это наше дело, пусть это останется внутри команды», — приводит слова Гарднера Metaratings.

ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 30 матчей, в которых набрал 29 очков, команда занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Материалы по теме
«Непристойно так выступать». Михайлов — об игре ЦСКА в нынешнем сезоне КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android