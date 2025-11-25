Нападающий ЦСКА Гарднер: мы доверяем нашему тренеру, вся вина лежит на игроках

Нападающий московского ЦСКА Ретт Гарднер заявил, что вина за плохую игру армейского клуба лежит на игроках, а не на главном тренере Игоре Никитине.

«Никитин признаёт, что ЦСКА не играет в свою силу и допускает лёгкие ошибки, за которые соперники нас наказывают. Мы доверяем нашему тренеру, вся вина лежит на игроках. Был ли тяжёлый разговор после поражения от СКА? Это наше дело, пусть это останется внутри команды», — приводит слова Гарднера Metaratings.

ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 30 матчей, в которых набрал 29 очков, команда занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.