Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Таких игроков невозможно заменить». Руа — о долгосрочной травме Александра Романова

«Таких игроков невозможно заменить». Руа — о долгосрочной травме Александра Романова
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа прокомментировал травму защитника Александра Романова, из-за которой хоккеист выбыл на срок до полугода. 25-летний россиянин перенесёт операцию на плече после силового приёма Микко Рантанена в игре с «Даллас Старз» (3:2). Финский форвард толкнул Романова на борт.

«Он недоволен, в этом нет никаких сомнений. Нам нужно двигаться дальше, но таких игроков невозможно заменить. Мы надеемся, что пришедшие ребята впишутся в игру. Это шанс для Адама Боквиста, он должен им воспользоваться. Посмотрим, что решит генеральный менеджер, но у нас ещё есть Маршалл Уоррен. Он был хорош, и мы не против, чтобы он играл», – цитирует Руа пресс-служба клуба.

НХЛ не стала применять дополнительных дисциплинарных мер к Рантанену, а сам финн несколько раз пытался принести извинения россиянину. 25-летний Романов в текущем сезоне провёл 15 матчей и отдал одну результативную передачу.

Материалы по теме
Официально
Российский защитник «Айлендерс» Александр Романов выбыл на полгода из-за травмы плеча
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android