«Таких игроков невозможно заменить». Руа — о долгосрочной травме Александра Романова

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа прокомментировал травму защитника Александра Романова, из-за которой хоккеист выбыл на срок до полугода. 25-летний россиянин перенесёт операцию на плече после силового приёма Микко Рантанена в игре с «Даллас Старз» (3:2). Финский форвард толкнул Романова на борт.

«Он недоволен, в этом нет никаких сомнений. Нам нужно двигаться дальше, но таких игроков невозможно заменить. Мы надеемся, что пришедшие ребята впишутся в игру. Это шанс для Адама Боквиста, он должен им воспользоваться. Посмотрим, что решит генеральный менеджер, но у нас ещё есть Маршалл Уоррен. Он был хорош, и мы не против, чтобы он играл», – цитирует Руа пресс-служба клуба.

НХЛ не стала применять дополнительных дисциплинарных мер к Рантанену, а сам финн несколько раз пытался принести извинения россиянину. 25-летний Романов в текущем сезоне провёл 15 матчей и отдал одну результативную передачу.