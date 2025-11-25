«Всё дело в башке». Ожиганов — о слабой игре московского «Динамо» в первых двух периодах

Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов прокомментировал волевую победу над «Амуром» (4:2) и рассказал, почему обычно команде не удаётся показывать хорошую игру в первых двух периодах.
– Третий период получился активным. В последнее время «Динамо» вообще удаются третьи периоды. Чего не хватает, чтобы так же активно в атаке проводить первые и вторые периоды?
– Всё дело в башке. Это полностью наша вина, что мы начинаем проигрывать и пропускаем нелепые голы.
– Два быстрых пропущенных гола в концовке первого периода стали следствием того, что команда выключилась?
– Нет, мы пропустили гол, однако это игра, впереди ещё два периода. Но мы выходим, и пять человек сделали то, чего не должны никогда делать. Они просто занимались ерундой. Как следствие – заглотили вторую шайбу и мучились всю игру, – цитирует Ожиганова Legalbet.
