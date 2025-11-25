Скидки
Хоккей

«Всё дело в башке». Ожиганов — о слабой игре московского «Динамо» в первых двух периодах

«Всё дело в башке». Ожиганов — о слабой игре московского «Динамо» в первых двух периодах
Комментарии

Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов прокомментировал волевую победу над «Амуром» (4:2) и рассказал, почему обычно команде не удаётся показывать хорошую игру в первых двух периодах.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Сикура (Пыленков, Слепышев) – 02:15 (5x4)     1:1 Талалуев (Воронков, Шварёв) – 19:37 (5x5)     1:2 Бродхёрст (Ли, Гальченюк) – 19:46 (5x5)     2:2 Сикура (Пыленков, Уил) – 50:51 (5x4)     3:2 Уил (Классон, Слепышев) – 57:26 (5x5)     4:2 Комтуа (Мамин) – 58:57 (en)    

– Третий период получился активным. В последнее время «Динамо» вообще удаются третьи периоды. Чего не хватает, чтобы так же активно в атаке проводить первые и вторые периоды?
– Всё дело в башке. Это полностью наша вина, что мы начинаем проигрывать и пропускаем нелепые голы.

– Два быстрых пропущенных гола в концовке первого периода стали следствием того, что команда выключилась?
– Нет, мы пропустили гол, однако это игра, впереди ещё два периода. Но мы выходим, и пять человек сделали то, чего не должны никогда делать. Они просто занимались ерундой. Как следствие – заглотили вторую шайбу и мучились всю игру, – цитирует Ожиганова Legalbet.

Ожиганов — о Кудашове: я много всяких отставок видел. Эта для меня самая неожиданная
