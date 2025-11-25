Генеральный менеджер «Нэшвилла» Тротц выразил недовольство игрой команды в нападении

Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Барри Тротц выразил недовольство игрой команды в нападении. «Хищники» занимают последнее место в сводной таблице НХЛ, набрав 16 очков в 22 матчах. Команда также забила меньше всех в лиге – 52 гола.

«Самое неприятное и раздражающее – это то, что мы просто не забиваем голы. Посмотрите на имена в нашем составе, мы должны забрасывать чаще. У нас есть Форсберг, Стэмкос, Маршессо, и ожидается, что будем много забивать», – цитирует Тротца Sportskeeda.

В прошлом сезоне «Нэшвилл» также выступил неудачно, заняв лишь 14-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.