Окулов: чуть-чуть жалею, что не поиграл в НХЛ. Может быть, ещё маленький шанс подвернётся

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов заявил, что немного жалеет, что не попробовал себя в Национальной хоккейной лиге.

«Наверное, я чуть-чуть жалею об этом. Может быть, где-то ещё маленький шанс подвернётся – в 33 или 34 года позовут. Но это маловероятно. Чуть-чуть можно пожалеть об этом, когда подумаешь глобально. Но если говорить о старости лет, я не думаю, что буду об этом сильно жалеть.

Я всегда находился в хороших коллективах; семья всегда была рядом. Я всё равно играл в хоккей – в хорошей лиге с хорошими партнёрами. Мне удалось поиграть с крутыми ребятами. Ещё поиграю с крутыми хоккеистами в будущем. Так что сильного сожаления о том, что буду вспоминать и жалеть из-за этого – я думаю, нет», — цитирует Окулова «Советский спорт».