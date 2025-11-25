Сборная Чехии представила форму на Олимпийские игры 2026 года в Италии

Федерация хоккея Чехии представила две формы, в которых будут выступать мужская и женские команды страны на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Фото: Федерация хоккея Чехии

«Центральным элементом всей коллекции является национальная эмблема, которая доминирует на передней части джерси и является ярким символом чешской сборной. Расположение и размер эмблемы продуманы таким образом, чтобы она была безошибочно узнаваема на льду и стала главным идентификационным элементом всей команды. Производитель также уделил большое внимание деталям: от структуры материала до фактуры воротника, рукавов и швов, а также обработке номеров и именных бирок.

Дизайн маек дополняют выразительные плечевые вставки, придающие им характерный силуэт. Эти элементы гармонично сочетаются с лаконичной графической концепцией и помогают подчеркнуть спортивную направленность», — говорится в сообщении пресс-службы Федерации хоккея Чехии.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо.