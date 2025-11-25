Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная Чехии представила форму на Олимпийские игры 2026 года в Италии

Сборная Чехии представила форму на Олимпийские игры 2026 года в Италии
Аудио-версия:
Комментарии

Федерация хоккея Чехии представила две формы, в которых будут выступать мужская и женские команды страны на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Фото: Федерация хоккея Чехии

«Центральным элементом всей коллекции является национальная эмблема, которая доминирует на передней части джерси и является ярким символом чешской сборной. Расположение и размер эмблемы продуманы таким образом, чтобы она была безошибочно узнаваема на льду и стала главным идентификационным элементом всей команды. Производитель также уделил большое внимание деталям: от структуры материала до фактуры воротника, рукавов и швов, а также обработке номеров и именных бирок.

Дизайн маек дополняют выразительные плечевые вставки, придающие им характерный силуэт. Эти элементы гармонично сочетаются с лаконичной графической концепцией и помогают подчеркнуть спортивную направленность», — говорится в сообщении пресс-службы Федерации хоккея Чехии.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо.

Материалы по теме
Фото
Сборная Канады представила форму на Олимпийские игры 2026 года в Италии
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android