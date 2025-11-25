Скидки
Губернатор Нижегородской области объяснил, почему перенесли сроки открытия арены «Торпедо»

Губернатор Нижегородской области объяснил, почему перенесли сроки открытия арены «Торпедо»
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что новая ледовая арена «Торпедо» будет открыта и введена в эксплуатацию в следующем, 2026 году. Сроки переезда команды будут обсуждаться. Ранее планировалось открыть арену в конце 2025 года.

«Она [арена] практически готова на самом деле – 99%. То есть там идут отладка систем, установка камер. Но, к великому сожалению, достроить мало. Нужно оформить документально, чтобы получить сертификацию, разрешение КХЛ — это заключение о соответствии. В первую очередь это Ростехнадзор, МЧС. Мы не должны здесь авралом заниматься и торопиться. Поэтому это будет всё-таки следующий год, когда закончится пусконаладка.

Мы уже обсуждали вопрос переезда команды, и там были разные соображения у некоторых людей относительно того, что были случаи переезда до плей-офф в ходе сезона и закончилось это в плей-офф плохо», — цитирует Никитина «Нижний Новгород Online».

