Губернатор Нижегородской области объяснил, почему перенесли сроки открытия арены «Торпедо»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что новая ледовая арена «Торпедо» будет открыта и введена в эксплуатацию в следующем, 2026 году. Сроки переезда команды будут обсуждаться. Ранее планировалось открыть арену в конце 2025 года.

«Она [арена] практически готова на самом деле – 99%. То есть там идут отладка систем, установка камер. Но, к великому сожалению, достроить мало. Нужно оформить документально, чтобы получить сертификацию, разрешение КХЛ — это заключение о соответствии. В первую очередь это Ростехнадзор, МЧС. Мы не должны здесь авралом заниматься и торопиться. Поэтому это будет всё-таки следующий год, когда закончится пусконаладка.

Мы уже обсуждали вопрос переезда команды, и там были разные соображения у некоторых людей относительно того, что были случаи переезда до плей-офф в ходе сезона и закончилось это в плей-офф плохо», — цитирует Никитина «Нижний Новгород Online».