Главная Хоккей Новости

«Спартак» — «Ак Барс»: составы команд на матч КХЛ-2025/2026

Комментарии

Сегодня, 25 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится матч между местным «Спартаком» и казанским «Локомотивом». Игра на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 19:30 мск. Стали известны составы команд.

Состав «Спартака»:

Фото: ХК «Спартак»

Состав «Ак Барса»:

Фото: ХК «Ак Барс»

Матч «Спартак» — «Ак Барс» 25 ноября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Это будет первая игра команд из двух запланированных в текущем сезоне. «Спартак» расположился на седьмой строчке в таблице Запада КХЛ, имея в активе 31 очко. «Ак Барс» с 40 очками занимает вторую строчку в таблице Восточной конференции.

Новости. Хоккей
