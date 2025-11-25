«Спартак» — «Ак Барс»: составы команд на матч КХЛ-2025/2026
Сегодня, 25 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится матч между местным «Спартаком» и казанским «Локомотивом». Игра на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 19:30 мск. Стали известны составы команд.
Состав «Спартака»:
Фото: ХК «Спартак»
Состав «Ак Барса»:
Фото: ХК «Ак Барс»
Это будет первая игра команд из двух запланированных в текущем сезоне. «Спартак» расположился на седьмой строчке в таблице Запада КХЛ, имея в активе 31 очко. «Ак Барс» с 40 очками занимает вторую строчку в таблице Восточной конференции.
Комментарии