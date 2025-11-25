Скидки
ХК «Спартак» подписал контракт с вратарём Александром Георгиевым

ХК «Спартак» подписал контракт с вратарём Александром Георгиевым
«Спартак» подписал контракт с вратарём Александром Георгиевым. Как сообщает пресс-служба клуба, с 29-летним игроком заключено соглашение на два года.

Ранее российский голкипер расторг контракт с «Баффало Сэйбрз». В начале текущего сезона Георгиев был отправлен в АХЛ, где провёл две встречи за «Рочестер» с 89,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,57. За «Баффало» россиянин не сыграл ни одного официального матча.

За карьеру Георгиев провёл 303 встречи за восемь сезонов в составе «Нью-Йорк Рейнджерс», «Колорадо Эвеланш» и «Сан-Хосе Шаркс». Он становился лидером лиги по количеству побед в сезонах-2022/2023 и 2023/2024 в составе «лавин» и был приглашён на Матч звёзд в 2024 году.

Всего в прошлом сезоне за «Эвеланш» Георгиев провёл 18 встреч и одержал восемь побед с 87,4% отражённых бросков. В декабре Георгиев был обменян в «Сан-Хосе», за который провёл 31 встречу и одержал семь побед с 87,5% отражённых бросков.

