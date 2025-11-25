Скидки
Спартак — Ак Барс. Прямая трансляция
Изменилось время начала гостевых матчей московского «Динамо» с ЦСКА 21 и 30 декабря

Комментарии

Изменилось время начала гостевых встреч московского «Динамо» с ЦСКА 21 и 30 декабря, сообщает пресс-служба бело-голубых.

21 декабря. ЦСКА — «Динамо» Москва, начало матча — в 15:30 мск;

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2025, воскресенье. 15:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

30 декабря. ЦСКА — «Динамо» Москва, начало матча — в 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В текущем сезоне команды уже провели между собой три встречи. 6 сентября победу в домашнем матче одержали хоккеисты ЦСКА со счётом 6:2. 10 октября «Динамо» взяло реванш в домашней встрече со счётом 4:3 Б. Третий матч, прошедший 1 ноября на домашней арене «Динамо», вновь выиграли бело-голубые со счётом 3:2 в основное время, забив победный гол за 38 секунд до конца третьего периода.

