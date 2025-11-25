Изменилось время начала гостевых матчей московского «Динамо» с ЦСКА 21 и 30 декабря
Изменилось время начала гостевых встреч московского «Динамо» с ЦСКА 21 и 30 декабря, сообщает пресс-служба бело-голубых.
21 декабря. ЦСКА — «Динамо» Москва, начало матча — в 15:30 мск;
30 декабря. ЦСКА — «Динамо» Москва, начало матча — в 17:00 мск.
В текущем сезоне команды уже провели между собой три встречи. 6 сентября победу в домашнем матче одержали хоккеисты ЦСКА со счётом 6:2. 10 октября «Динамо» взяло реванш в домашней встрече со счётом 4:3 Б. Третий матч, прошедший 1 ноября на домашней арене «Динамо», вновь выиграли бело-голубые со счётом 3:2 в основное время, забив победный гол за 38 секунд до конца третьего периода.
