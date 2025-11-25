«Люди в подвале из России». Тренер «Ванкувера» Фут — о подсчёте продвинутой статистики НХЛ

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Адам Фут заявил, что скептически относится к продвинутой статистике и не намерен опираться на эти данные. У команды слабые показатели при игре перед своими воротами.

«Конечно, я больше рад победам, но я не собираюсь критиковать парней, подвергая их чрезмерному анализу. Люди, которые ничего не понимают, просто смотрят на статистику. Они видят цифры, полученные от людей, которые могут сидеть где-нибудь в подвале в России с сигаретами и кешью и считать голевые моменты», – цитирует Фута пресс-служба клуба.

Команда проиграла шесть из семи последних матчей и занимает 14-е место в Западной конференции.