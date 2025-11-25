Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Ак Барс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Люди в подвале из России». Тренер «Ванкувера» Фут — о подсчёте продвинутой статистики НХЛ

«Люди в подвале из России». Тренер «Ванкувера» Фут — о подсчёте продвинутой статистики НХЛ
Комментарии

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Адам Фут заявил, что скептически относится к продвинутой статистике и не намерен опираться на эти данные. У команды слабые показатели при игре перед своими воротами.

«Конечно, я больше рад победам, но я не собираюсь критиковать парней, подвергая их чрезмерному анализу. Люди, которые ничего не понимают, просто смотрят на статистику. Они видят цифры, полученные от людей, которые могут сидеть где-нибудь в подвале в России с сигаретами и кешью и считать голевые моменты», – цитирует Фута пресс-служба клуба.

Команда проиграла шесть из семи последних матчей и занимает 14-е место в Западной конференции.

Материалы по теме
Официально
«Ванкувер» назначил Адама Фута новым главным тренером команды
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android