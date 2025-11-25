Состоялось заседание рабочей группы КХЛ по контрактным вопросам

25 ноября в Москве состоялась встреча рабочей группы КХЛ по обсуждению спортивных вопросов, а также отдельных вопросов регулирования контрактов, в которой приняли участие руководители клубов и лиги.

Лига выступила с инициативой по изменению системы ОСА (Ограниченно свободных агентов). В рамках данной идеи предполагается ряд мер, среди которых отмена обязывающих квалификационных предложений, правила трёх переходов; игроки, которые по окончании первого профессионального контракта не договорились со своим клубом о продлении соглашения, выходят на рынок в качестве ОСА.

Также лига предложила клубам изменения в системе расторжения контрактов и их учёта в потолке заработных плат. По итогам дискуcсии клубы и КХЛ сошлись в необходимости изменения данной нормы.

Вопросы, рассмотренные на заседании рабочей группы, будут отправлены на голосование клубам, после чего в случае принятия решений будут рассмотрены на Совете директоров.