Хоккеисты «Нефтехимика» и «Авангарда» подрались сразу после гола

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Нефтехимиком» и омским «Авангардом». После второго периода счёт 5:3 в пользу гостей.

В концовке второго периода гол забил нападающий «Нефтехимика» Иван Николишин. Сразу после гола перед воротами повздорили между собой Иван Игумнов и Матвей Надворный. Хоккеист «Авангарда» боднул игрока «Нефтехимика», после чего оба скинули краги и нанесли друг другу несколько ударов. По итогам эпизода оба получили по большому штрафу за драку, а Игумнов дополнительно был наказан двойным малым штрафом за удар головой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.