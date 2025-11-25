Скидки
Хоккей

Хоккеисты «Нефтехимика» и «Авангарда» подрались сразу после гола

Хоккеисты «Нефтехимика» и «Авангарда» подрались сразу после гола
В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Нефтехимиком» и омским «Авангардом». После второго периода счёт 5:3 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2025, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
6 : 5
Авангард
Омск
1:0 Хоружев (Селезнёв, Точилкин) – 05:11 (5x5)     1:1 Лажуа (Шарипзянов, Окулов) – 05:51 (5x4)     1:2 Лажуа (Окулов, Шарипзянов) – 07:55 (5x4)     1:3 Якупов (Пономарёв, Ибрагимов) – 15:49 (5x5)     1:4 Якупов (Лажуа, Серебряков) – 32:22 (5x4)     2:4 Точилкин (Дергачёв, Федотов) – 33:59 (5x4)     2:5 Волков (Пономарёв, Якупов) – 36:11 (5x4)     3:5 Николишин (Чмыхов, Попугаев) – 37:01 (5x5)     4:5 Белозёров (Артамонов, Душак) – 47:39 (5x5)     5:5 Хоружев (Душак, Федотов) – 51:42 (5x4)     6:5 Белозёров (Сериков, Долганов) – 59:59 (5x5)    

В концовке второго периода гол забил нападающий «Нефтехимика» Иван Николишин. Сразу после гола перед воротами повздорили между собой Иван Игумнов и Матвей Надворный. Хоккеист «Авангарда» боднул игрока «Нефтехимика», после чего оба скинули краги и нанесли друг другу несколько ударов. По итогам эпизода оба получили по большому штрафу за драку, а Игумнов дополнительно был наказан двойным малым штрафом за удар головой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

