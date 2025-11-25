Хоккеисты «Нефтехимика» и «Авангарда» подрались сразу после гола

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Нефтехимиком» и омским «Авангардом». После второго периода счёт 5:3 в пользу гостей.
В концовке второго периода гол забил нападающий «Нефтехимика» Иван Николишин. Сразу после гола перед воротами повздорили между собой Иван Игумнов и Матвей Надворный. Хоккеист «Авангарда» боднул игрока «Нефтехимика», после чего оба скинули краги и нанесли друг другу несколько ударов. По итогам эпизода оба получили по большому штрафу за драку, а Игумнов дополнительно был наказан двойным малым штрафом за удар головой.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 25 ноября 2025
-
21:58
-
21:50
-
21:45
-
21:45
-
21:27
-
21:05
-
20:38
-
20:25
-
20:00
-
19:35
-
19:10
-
18:45
-
18:38
-
18:05
-
17:35
-
17:10
-
16:46
-
16:20
-
16:00
-
15:45
-
15:22
-
15:05
-
14:47
-
14:31
-
14:10
-
13:48
-
13:30
-
13:15
-
13:02
-
12:44
-
12:25
-
12:07
-
11:45
-
11:27
-
11:11