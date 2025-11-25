Форвард «Амура»: если я наберу 100 очков, но мы будем на последнем месте, то смысл от них?

Нападающий «Амура» Олег Ли заявил, что личная статистика отходит для него на второй план, а главным являются победы команды.

«Этот сезон лично для меня неплохо, в принципе, складывается. Хочется выиграть что-то командой. Хабаровск живёт хоккеем. Приятно забивать, отдавать. Однако если мы будем смотреть только на личную статистику, то сложно достигать каких-то целей. Да на неё никто и не посмотрит в конце сезона. Если я наберу 100 очков, но мы будем на последнем месте, то смысл от них? Они не нужны будут, поэтому лучше, чтобы команда выигрывала. Хочется просто помогать», — цитирует Ли Legalbet.

«Амур» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 28 очков. 34-летний Ли в 29 матчах регулярки набрал 17 (7+10) очков.