«Авангард» упустил преимущество в три шайбы и проиграл «Нефтехимику» на последней секунде

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Нефтехимиком» и омским «Авангардом». Встреча завершилась в пользу хозяев со счётом 6:5.

Дублями в составе «Авангарда» отметились нападающий Наиль Якупов и защитник Максим Лажуа. Ещё один гол за омский клуб забил Александр Волков. В составе «Нефтехимика» дублем отметился Никита Хоружев. Ещё по голу забили Герман Точилкин, Иван Николишин и Андрей Белозёров. Отметим, что «Нефтехимик» дважды в матче проигрывал с разницей в три шайбы, но сумел сравнять счёт. За секунду до конца третьего периода курьёзный победный гол забил Андрей Белозёров и оформил дубль.