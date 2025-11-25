Скидки
Нефтехимик — Авангард, результат матча 25 ноября 2025 года, счет 6:5, КХЛ 2025/2026

«Авангард» упустил преимущество в три шайбы и проиграл «Нефтехимику» на последней секунде
Комментарии

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Нефтехимиком» и омским «Авангардом». Встреча завершилась в пользу хозяев со счётом 6:5.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2025, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
6 : 5
Авангард
Омск
1:0 Хоружев (Селезнёв, Точилкин) – 05:11 (5x5)     1:1 Лажуа (Шарипзянов, Окулов) – 05:51 (5x4)     1:2 Лажуа (Окулов, Шарипзянов) – 07:55 (5x4)     1:3 Якупов (Пономарёв, Ибрагимов) – 15:49 (5x5)     1:4 Якупов (Лажуа, Серебряков) – 32:22 (5x4)     2:4 Точилкин (Дергачёв, Федотов) – 33:59 (5x4)     2:5 Волков (Пономарёв, Якупов) – 36:11 (5x4)     3:5 Николишин (Чмыхов, Попугаев) – 37:01 (5x5)     4:5 Белозёров (Артамонов, Душак) – 47:39 (5x5)     5:5 Хоружев (Душак, Федотов) – 51:42 (5x4)     6:5 Белозёров (Сериков, Долганов) – 59:59 (5x5)    

Дублями в составе «Авангарда» отметились нападающий Наиль Якупов и защитник Максим Лажуа. Ещё один гол за омский клуб забил Александр Волков. В составе «Нефтехимика» дублем отметился Никита Хоружев. Ещё по голу забили Герман Точилкин, Иван Николишин и Андрей Белозёров. Отметим, что «Нефтехимик» дважды в матче проигрывал с разницей в три шайбы, но сумел сравнять счёт. За секунду до конца третьего периода курьёзный победный гол забил Андрей Белозёров и оформил дубль.

