Гол Ивана Морозова принёс победу «Спартаку» над «Ак Барсом» с минимальным счётом

В Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Спартаком» и казанским «Ак Барсом». Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 1:0.

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. На 48-й минуте встречи гол в большинстве забил нападающий «Спартака» Иван Морозов, которому ассистировали Герман Рубцов и Нэйтан Тодд. Было реализовано удаление за нарушение численного состава, которое казанцы получили дважды подряд с интервалом в несколько минут. Голкипер «Спартака» Артём Загидулин оформил «сухарь».

Отметим, что это был первый матч «Спартака» после увольнения двух тренеров — Алексея Ковалёва и Игоря Кравчука.