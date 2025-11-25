Скидки
Главная Хоккей Новости

Спартак — Ак Барс, результат матча 25 ноября 2025 года, счет 1:0, КХЛ 2025/2026

Гол Ивана Морозова принёс победу «Спартаку» над «Ак Барсом» с минимальным счётом
Комментарии

В Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Спартаком» и казанским «Ак Барсом». Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 1:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Морозов (Рубцов, Тодд) – 47:15 (5x4)    

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. На 48-й минуте встречи гол в большинстве забил нападающий «Спартака» Иван Морозов, которому ассистировали Герман Рубцов и Нэйтан Тодд. Было реализовано удаление за нарушение численного состава, которое казанцы получили дважды подряд с интервалом в несколько минут. Голкипер «Спартака» Артём Загидулин оформил «сухарь».

Отметим, что это был первый матч «Спартака» после увольнения двух тренеров — Алексея Ковалёва и Игоря Кравчука.

