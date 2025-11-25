«Лада» обыграла «Сочи» в гостевом матче, Самсонов пропустил четыре шайбы и был заменён

В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Сочи» и тольяттинской «Ладой». Победу одержали гости со счётом 5:3.

Дублем в составе «Лады» отметился нападающий Андрей Алтыбармакян. Ещё по голу в составе тольяттинской команды забили Артём Земчёнок, Райли Савчук и Никита Михайлов. Дублем в составе «Сочи» отметился форвард Макс Эллис, открывший счёт уже на второй минуте матча. Ещё одну шайбу за сочинцев забросил Сергей Попов. После четырёх пропущенных шайб был заменён стартовый голкипер «Сочи» Илья Самсонов.

«Лада» прервала серию из двух поражений.