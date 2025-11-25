Видео курьёзного победного гола «Нефтехимика» в ворота «Авангарда» на последней секунде

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Нефтехимиком» и омским «Авангардом». Встреча завершилась в пользу хозяев со счётом 6:5.

Нападающий «Нефтехимика» Андрей Белозёров забросил победную шайбу за секунду до окончания третьего периода. Гол получился курьёзным. Форвард отдавал поперечную передачу, под которую клюшку подставил нападающий «Авангарда» Константин Окулов, и шайба полетела в створ ворот. Голкипер Никита Серебряков не смог поймать шайбу, которая ударилась о перекладину и упала за линией ворот.

