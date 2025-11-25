«Соперник почувствовал кровь». Ги Буше — о поражении «Авангарда» в матче с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение в матче с «Нефтехимиком» (5:6), в котором омская команда дважды вела в счёте с разницей в три шайбы. Победный гол нижнекамцы забили за секунду до окончания третьего периода.

«Хорошее начало, держали игру под контролем, вели в счёте. Но удаления нас сильно подвели, соперник почувствовал кровь и дальше выравнял игру. Победный гол на последней секунде? За 30 лет своей карьеры я много повидал. Конечно, в такой ситуации намного приятнее оказаться на выигрышной стороне», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» прервал четырёхматчевую победную серию, «Нефтехимик» завершил серию с четырьмя поражениями.