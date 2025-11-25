«Соперник почувствовал кровь». Ги Буше — о поражении «Авангарда» в матче с «Нефтехимиком»
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение в матче с «Нефтехимиком» (5:6), в котором омская команда дважды вела в счёте с разницей в три шайбы. Победный гол нижнекамцы забили за секунду до окончания третьего периода.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2025, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
6 : 5
Авангард
Омск
1:0 Хоружев (Селезнёв, Точилкин) – 05:11 (5x5) 1:1 Лажуа (Шарипзянов, Окулов) – 05:51 (5x4) 1:2 Лажуа (Окулов, Шарипзянов) – 07:55 (5x4) 1:3 Якупов (Пономарёв, Ибрагимов) – 15:49 (5x5) 1:4 Якупов (Лажуа, Серебряков) – 32:22 (5x4) 2:4 Точилкин (Дергачёв, Федотов) – 33:59 (5x4) 2:5 Волков (Пономарёв, Якупов) – 36:11 (5x4) 3:5 Николишин (Чмыхов, Попугаев) – 37:01 (5x5) 4:5 Белозёров (Артамонов, Душак) – 47:39 (5x5) 5:5 Хоружев (Душак, Федотов) – 51:42 (5x4) 6:5 Белозёров (Сериков, Долганов) – 59:59 (5x5)
«Хорошее начало, держали игру под контролем, вели в счёте. Но удаления нас сильно подвели, соперник почувствовал кровь и дальше выравнял игру. Победный гол на последней секунде? За 30 лет своей карьеры я много повидал. Конечно, в такой ситуации намного приятнее оказаться на выигрышной стороне», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
«Авангард» прервал четырёхматчевую победную серию, «Нефтехимик» завершил серию с четырьмя поражениями.
