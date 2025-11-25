«Это нам воздалось». Гришин — о невероятном победном голе «Нефтехимика»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин оценил волевую победу над «Авангардом» (6:5) с решающим голом на последней секунде матча.

— Начали игру неуверенно, не знаю почему, всегда настраиваем ребят, чтобы убирали робость. Принимали плохие решения, привозили шайбу в свою зону и в итоге получили голы в свои ворота. Попытались на лавке встряхнуть ребят сразу, игра-то давалась с самого начала, хотели это донести. Потом ребята почувствовали уверенность, и в конце концов получилось забить много голов, переломить игру. Ну а победный гол – это нам воздалось за наши старания. Хотя и пятый гол в наши ворота получился с рикошета, что-то с рикошета прилетело», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

