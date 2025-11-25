Скидки
«Это нам воздалось». Гришин — о невероятном победном голе «Нефтехимика»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин оценил волевую победу над «Авангардом» (6:5) с решающим голом на последней секунде матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2025, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
6 : 5
Авангард
Омск
1:0 Хоружев (Селезнёв, Точилкин) – 05:11 (5x5)     1:1 Лажуа (Шарипзянов, Окулов) – 05:51 (5x4)     1:2 Лажуа (Окулов, Шарипзянов) – 07:55 (5x4)     1:3 Якупов (Пономарёв, Ибрагимов) – 15:49 (5x5)     1:4 Якупов (Лажуа, Серебряков) – 32:22 (5x4)     2:4 Точилкин (Дергачёв, Федотов) – 33:59 (5x4)     2:5 Волков (Пономарёв, Якупов) – 36:11 (5x4)     3:5 Николишин (Чмыхов, Попугаев) – 37:01 (5x5)     4:5 Белозёров (Артамонов, Душак) – 47:39 (5x5)     5:5 Хоружев (Душак, Федотов) – 51:42 (5x4)     6:5 Белозёров (Сериков, Долганов) – 59:59 (5x5)    

— Начали игру неуверенно, не знаю почему, всегда настраиваем ребят, чтобы убирали робость. Принимали плохие решения, привозили шайбу в свою зону и в итоге получили голы в свои ворота. Попытались на лавке встряхнуть ребят сразу, игра-то давалась с самого начала, хотели это донести. Потом ребята почувствовали уверенность, и в конце концов получилось забить много голов, переломить игру. Ну а победный гол – это нам воздалось за наши старания. Хотя и пятый гол в наши ворота получился с рикошета, что-то с рикошета прилетело», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Авангард» упустил преимущество в три шайбы и проиграл «Нефтехимику» на последней секунде
