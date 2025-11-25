«Это нам воздалось». Гришин — о невероятном победном голе «Нефтехимика»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин оценил волевую победу над «Авангардом» (6:5) с решающим голом на последней секунде матча.
— Начали игру неуверенно, не знаю почему, всегда настраиваем ребят, чтобы убирали робость. Принимали плохие решения, привозили шайбу в свою зону и в итоге получили голы в свои ворота. Попытались на лавке встряхнуть ребят сразу, игра-то давалась с самого начала, хотели это донести. Потом ребята почувствовали уверенность, и в конце концов получилось забить много голов, переломить игру. Ну а победный гол – это нам воздалось за наши старания. Хотя и пятый гол в наши ворота получился с рикошета, что-то с рикошета прилетело», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 25 ноября 2025
-
23:30
-
23:15
-
23:10
-
23:05
-
23:00
-
22:52
-
22:47
-
22:44
-
22:36
-
22:13
-
22:08
-
21:58
-
21:50
-
21:45
-
21:45
-
21:27
-
21:05
-
20:38
-
20:25
-
20:00
-
19:35
-
19:10
-
18:45
-
18:38
-
18:05
-
17:35
-
17:10
-
16:46
-
16:20
-
16:00
-
15:45
-
15:22
-
15:05
-
14:47
-
14:31