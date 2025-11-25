Гришин — о «Нефтехимике»: надо верить в себя. Не нужно делать из соперников небожителей

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин заявил о важности веры в свои силы с любым соперником. Нижнекамская команда отыграла три шайбы по ходу встречи с «Авангардом» (6:5) и вырвала победу на последней секунде.

«Надо верить в себя, в свои силы, нормально готовиться к матчам и выходить сразу. Не знаю, почему есть у наших игроков такое отношение к сопернику, что он сильнее и непонятно, что с ним делать. Выходят играть две команды друг против друга, все по большому счёту одинаковые, не нужно из соперников делать небожителей. Плюс серия поражений давила, но в процессе игры сегодня пришла уверенность», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.