Гришин — о «Нефтехимике»: надо верить в себя. Не нужно делать из соперников небожителей
Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин заявил о важности веры в свои силы с любым соперником. Нижнекамская команда отыграла три шайбы по ходу встречи с «Авангардом» (6:5) и вырвала победу на последней секунде.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2025, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
6 : 5
Авангард
Омск
1:0 Хоружев (Селезнёв, Точилкин) – 05:11 (5x5) 1:1 Лажуа (Шарипзянов, Окулов) – 05:51 (5x4) 1:2 Лажуа (Окулов, Шарипзянов) – 07:55 (5x4) 1:3 Якупов (Пономарёв, Ибрагимов) – 15:49 (5x5) 1:4 Якупов (Лажуа, Серебряков) – 32:22 (5x4) 2:4 Точилкин (Дергачёв, Федотов) – 33:59 (5x4) 2:5 Волков (Пономарёв, Якупов) – 36:11 (5x4) 3:5 Николишин (Чмыхов, Попугаев) – 37:01 (5x5) 4:5 Белозёров (Артамонов, Душак) – 47:39 (5x5) 5:5 Хоружев (Душак, Федотов) – 51:42 (5x4) 6:5 Белозёров (Сериков, Долганов) – 59:59 (5x5)
«Надо верить в себя, в свои силы, нормально готовиться к матчам и выходить сразу. Не знаю, почему есть у наших игроков такое отношение к сопернику, что он сильнее и непонятно, что с ним делать. Выходят играть две команды друг против друга, все по большому счёту одинаковые, не нужно из соперников делать небожителей. Плюс серия поражений давила, но в процессе игры сегодня пришла уверенность», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
