Алексей Жамнов прокомментировал увольнение Ковалёва и Кравчука из штаба «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил увольнение Алексея Ковалёва и Игоря Кравчука из штаба красно-белых.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Морозов (Рубцов, Тодд) – 47:15 (5x4)    

«Особо здесь комментировать нечего. Есть руководство, которое приняло решение, меня просто поставили в известность. Олег Кваша будет отвечать за атаку и большинство, Евгений Перов – за меньшинство и защитников. Мог ли я уйти вслед за помощниками? Без комментариев.

Сейчас в целом у меня будет побольше нагрузки. Не думаю, что мы поменяем схемы игры, голы нам даются тяжело, поскольку нет нужной агрессии, хитрых бросков. Действуем прямолинейно в атаке, но менять ничего не собираемся», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

