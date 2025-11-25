Жамнов высказался о подписании контракта «Спартака» с Александром Георгиевым

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о подписании контракта с голкипером Александром Георгиевым, вернувшимся из Национальной хоккейной лиги.

«Александр Георгиев нам в помощь, думаю, все с этим согласятся. Когда его увидим – посмотрим, он уже начал тренироваться. Всё будет зависеть от него, как окажется готов – будет играть. Я с ним пересекался, работая в сборной, у нас нормальные отношения, удалось поговорить с ним, пообщаться», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

За карьеру Георгиев провёл 303 встречи за восемь сезонов в составе «Нью-Йорк Рейнджерс», «Колорадо Эвеланш» и «Сан-Хосе Шаркс». Он становился лидером лиги по количеству побед в сезонах-2022/2023 и 2023/2024 в составе «лавин» и был приглашён на Матч звёзд в 2024 году.