Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Жамнов высказался о подписании контракта «Спартака» с Александром Георгиевым

Жамнов высказался о подписании контракта «Спартака» с Александром Георгиевым
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о подписании контракта с голкипером Александром Георгиевым, вернувшимся из Национальной хоккейной лиги.

«Александр Георгиев нам в помощь, думаю, все с этим согласятся. Когда его увидим – посмотрим, он уже начал тренироваться. Всё будет зависеть от него, как окажется готов – будет играть. Я с ним пересекался, работая в сборной, у нас нормальные отношения, удалось поговорить с ним, пообщаться», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

За карьеру Георгиев провёл 303 встречи за восемь сезонов в составе «Нью-Йорк Рейнджерс», «Колорадо Эвеланш» и «Сан-Хосе Шаркс». Он становился лидером лиги по количеству побед в сезонах-2022/2023 и 2023/2024 в составе «лавин» и был приглашён на Матч звёзд в 2024 году.

Материалы по теме
Официально
ХК «Спартак» подписал контракт с вратарём Александром Георгиевым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android