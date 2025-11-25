Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Жамнов отреагировал на слова про игру «Спартака» от обороны

Жамнов отреагировал на слова про игру «Спартака» от обороны
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что команда сыграла правильно в обороне во встрече с «Ак Барсом» (1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Морозов (Рубцов, Тодд) – 47:15 (5x4)    

«Был разговор после матча в Минске, и вчера, и сегодня перед игрой. Посмотрим, что будет дальше, главное, чтобы задел был и дальше, чтобы шёл прогресс. У ребят есть потенциал, надо просто научиться играть правильно. Игры сейчас все тяжёлые, проходных игр нет. Надо на каждую игру настраиваться, все молодцы, все бились, не у всех всё получается, однако все были единым кулаком.

Акцент на оборону? Когда игра не идёт – надо начинать от печки. Сегодня действовали грамотно, дисциплинированно. Есть ошибки, но сам факт в том, что надо стараться играть правильно на всех участках льда, и в обороне, в средней зоне, и в зоне атаки. Тактически ничего не собираюсь менять, у нас не было задачи целенаправленно играть от обороны, я не сторонник этого. Однако иногда надо чем-то жертвовать. У нас было много моментов, но в нашей текущей ситуации важно любое очко», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Видео
Гол Ивана Морозова принёс победу «Спартаку» над «Ак Барсом» с минимальным счётом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android