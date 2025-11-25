Жамнов отреагировал на слова про игру «Спартака» от обороны

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что команда сыграла правильно в обороне во встрече с «Ак Барсом» (1:0).

«Был разговор после матча в Минске, и вчера, и сегодня перед игрой. Посмотрим, что будет дальше, главное, чтобы задел был и дальше, чтобы шёл прогресс. У ребят есть потенциал, надо просто научиться играть правильно. Игры сейчас все тяжёлые, проходных игр нет. Надо на каждую игру настраиваться, все молодцы, все бились, не у всех всё получается, однако все были единым кулаком.

Акцент на оборону? Когда игра не идёт – надо начинать от печки. Сегодня действовали грамотно, дисциплинированно. Есть ошибки, но сам факт в том, что надо стараться играть правильно на всех участках льда, и в обороне, в средней зоне, и в зоне атаки. Тактически ничего не собираюсь менять, у нас не было задачи целенаправленно играть от обороны, я не сторонник этого. Однако иногда надо чем-то жертвовать. У нас было много моментов, но в нашей текущей ситуации важно любое очко», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.