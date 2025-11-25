Жамнов высказался о результативной игре Морозова после дисквалификации за кокаин

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что рад возвращению нападающего Ивана Морозова после отбытия дисквалификации за употребление кокаина. Форвард отметился победным голом во встрече с «Ак Барсом» (1:0).

«Надеюсь, что Ваня будет продолжать так до конца сезона. У него хороший бросок, он не всегда им пользуется. Все ребята рады, что он вернулся и помогает команде», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В текущем сезоне Морозов провёл за «Спартак» девять матчей, в которых набрал 10 очков — забросил пять шайб и отдал пять результативных передач. Всего в КХЛ на счету форварда 177 (68+109) очков в 259 встречах.