Главная Хоккей Новости

Гатиятулин отреагировал на сухое поражение «Ак Барса» от «Спартака» в Москве

Гатиятулин отреагировал на сухое поражение «Ак Барса» от «Спартака» в Москве
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение во встрече со «Спартаком» (0:1) и отметил усталость игроков после выездных игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Морозов (Рубцов, Тодд) – 47:15 (5x4)    

«Третий матч поездки – c нашей стороны было уже меньше активных отрезков. После пропущенного гола включились, создавали моменты, но не смогли забить. Нашим болельщикам спасибо за поддержку», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Ак Барс» завершил трёхматчевую выездную серию и в следующей игре встретится со СКА в домашней встрече в Казани. На данный момент «Ак Барс» занимает второе место в таблице Восточной конференции КХЛ.

