Гатиятулин отреагировал на сухое поражение «Ак Барса» от «Спартака» в Москве

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение во встрече со «Спартаком» (0:1) и отметил усталость игроков после выездных игр.

«Третий матч поездки – c нашей стороны было уже меньше активных отрезков. После пропущенного гола включились, создавали моменты, но не смогли забить. Нашим болельщикам спасибо за поддержку», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Ак Барс» завершил трёхматчевую выездную серию и в следующей игре встретится со СКА в домашней встрече в Казани. На данный момент «Ак Барс» занимает второе место в таблице Восточной конференции КХЛ.