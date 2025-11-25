Гатиятулин отреагировал на сухое поражение «Ак Барса» от «Спартака» в Москве
Поделиться
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение во встрече со «Спартаком» (0:1) и отметил усталость игроков после выездных игр.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Морозов (Рубцов, Тодд) – 47:15 (5x4)
«Третий матч поездки – c нашей стороны было уже меньше активных отрезков. После пропущенного гола включились, создавали моменты, но не смогли забить. Нашим болельщикам спасибо за поддержку», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
«Ак Барс» завершил трёхматчевую выездную серию и в следующей игре встретится со СКА в домашней встрече в Казани. На данный момент «Ак Барс» занимает второе место в таблице Восточной конференции КХЛ.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 ноября 2025
-
23:30
-
23:15
-
23:10
-
23:05
-
23:00
-
22:52
-
22:47
-
22:44
-
22:36
-
22:13
-
22:08
-
21:58
-
21:50
-
21:45
-
21:45
-
21:27
-
21:05
-
20:38
-
20:25
-
20:00
-
19:35
-
19:10
-
18:45
-
18:38
-
18:05
-
17:35
-
17:10
-
16:46
-
16:20
-
16:00
-
15:45
-
15:22
-
15:05
-
14:47
-
14:31