Гатиятулин о вратаре «Ак Барса» Арефьеве: одно из его сильных качеств — устойчивая психика

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин выделил психологическую устойчивость голкипера казанского клуба Максима Арефьева. 22-летний вратарь дебютировал в текущем сезоне в матче со «Спартаком» (0:1).

«Как оцениваю игру Максима Арефьева? Одно из его сильных качеств – устойчивая психика. Он молодец, сыграл хорошо.

Фисенко отсутствовал по семейным обстоятельствам. Брэндон Биро пропустил часть сезона, немного выпал. Тем не менее он много полезного сделал в обороне и в атаке. У нас есть обойма, которой идём в сезоне.

Принципы определения состава мы уже говорили – проводим анализ матча, оцениваем текущее состояние», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.