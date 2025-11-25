Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин о вратаре «Ак Барса» Арефьеве: одно из его сильных качеств — устойчивая психика

Гатиятулин о вратаре «Ак Барса» Арефьеве: одно из его сильных качеств — устойчивая психика
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин выделил психологическую устойчивость голкипера казанского клуба Максима Арефьева. 22-летний вратарь дебютировал в текущем сезоне в матче со «Спартаком» (0:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Морозов (Рубцов, Тодд) – 47:15 (5x4)    

«Как оцениваю игру Максима Арефьева? Одно из его сильных качеств – устойчивая психика. Он молодец, сыграл хорошо.

Фисенко отсутствовал по семейным обстоятельствам. Брэндон Биро пропустил часть сезона, немного выпал. Тем не менее он много полезного сделал в обороне и в атаке. У нас есть обойма, которой идём в сезоне.

Принципы определения состава мы уже говорили – проводим анализ матча, оцениваем текущее состояние», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Видео
Гол Ивана Морозова принёс победу «Спартаку» над «Ак Барсом» с минимальным счётом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android