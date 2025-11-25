Гатиятулин о вратаре «Ак Барса» Арефьеве: одно из его сильных качеств — устойчивая психика
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин выделил психологическую устойчивость голкипера казанского клуба Максима Арефьева. 22-летний вратарь дебютировал в текущем сезоне в матче со «Спартаком» (0:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Морозов (Рубцов, Тодд) – 47:15 (5x4)
«Как оцениваю игру Максима Арефьева? Одно из его сильных качеств – устойчивая психика. Он молодец, сыграл хорошо.
Фисенко отсутствовал по семейным обстоятельствам. Брэндон Биро пропустил часть сезона, немного выпал. Тем не менее он много полезного сделал в обороне и в атаке. У нас есть обойма, которой идём в сезоне.
Принципы определения состава мы уже говорили – проводим анализ матча, оцениваем текущее состояние», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
