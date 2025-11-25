Скидки
Арефьев: Билялов хорошо меня поддержал, у нас здоровая конкуренция в «Ак Барсе»

Вратарь «Ак Барса» Максим Арефьев высказался о поражении в дебютном матче сезона со «Спартаком» (0:1) и рассказал о конкуренции с Тимуром Биляловым.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Морозов (Рубцов, Тодд) – 47:15 (5x4)    

«Всё нормально, но плохо, что проиграли. В целом игра понравилась. Хоть и всего одну пропустил – эмоции не очень, пропустил бы пять, но команда победила – эмоции были бы лучше. Вполне адекватно относился к тому, что не вызывали в основу – это нормально. Это спорт, тут играют лучшие.

Когда вызвали впервые в сезоне, почувствовал воодушевление, что дадут шанс сыграть. Тимур Билялов очень хорошо меня поддержал, Михаила Бердина не было на этой выездной серии. Только слова поддержки и хорошие отношения. У нас здоровая конкуренция. Выездная серия только закончилась, посмотрим, что будет дальше», – передаёт слова Арефьева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

