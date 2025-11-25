Бровкин рассказал о тактических задачах четвёртой тройки нападения «Ак Барса»
Поделиться
Нападающий «Ак Барса» Артур Бровкин рассказал о тактических задачах четвёртой тройки нападения казанского клуба.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Морозов (Рубцов, Тодд) – 47:15 (5x4)
«Много не забили сегодня, были моменты. Было много моментов, но не забили, где-то реализация подвела. Проблема с нашей стороны.
Всегда хочется выигрывать, будем работать над ошибками. За счёт чего попадаю в состав? Думаю, просто выполняю тренерскую установку. Нам говорят, что делать, а мы просто выполняем тренерскую установку и делаем свою работу.
Наверное, у нашего звена больше разрушительная роль, если вы так говорите», – передаёт слова Бровкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 ноября 2025
-
23:30
-
23:15
-
23:10
-
23:05
-
23:00
-
22:52
-
22:47
-
22:44
-
22:36
-
22:13
-
22:08
-
21:58
-
21:50
-
21:45
-
21:45
-
21:27
-
21:05
-
20:38
-
20:25
-
20:00
-
19:35
-
19:10
-
18:45
-
18:38
-
18:05
-
17:35
-
17:10
-
16:46
-
16:20
-
16:00
-
15:45
-
15:22
-
15:05
-
14:47
-
14:31