Бровкин рассказал о тактических задачах четвёртой тройки нападения «Ак Барса»

Нападающий «Ак Барса» Артур Бровкин рассказал о тактических задачах четвёртой тройки нападения казанского клуба.

«Много не забили сегодня, были моменты. Было много моментов, но не забили, где-то реализация подвела. Проблема с нашей стороны.

Всегда хочется выигрывать, будем работать над ошибками. За счёт чего попадаю в состав? Думаю, просто выполняю тренерскую установку. Нам говорят, что делать, а мы просто выполняем тренерскую установку и делаем свою работу.

Наверное, у нашего звена больше разрушительная роль, если вы так говорите», – передаёт слова Бровкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.