Бровкин рассказал о тактических задачах четвёртой тройки нападения «Ак Барса»

Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Артур Бровкин рассказал о тактических задачах четвёртой тройки нападения казанского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Морозов (Рубцов, Тодд) – 47:15 (5x4)    

«Много не забили сегодня, были моменты. Было много моментов, но не забили, где-то реализация подвела. Проблема с нашей стороны.

Всегда хочется выигрывать, будем работать над ошибками. За счёт чего попадаю в состав? Думаю, просто выполняю тренерскую установку. Нам говорят, что делать, а мы просто выполняем тренерскую установку и делаем свою работу.

Наверное, у нашего звена больше разрушительная роль, если вы так говорите», – передаёт слова Бровкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

