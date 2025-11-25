Результаты матчей КХЛ на 25 ноября 2025 года

Сегодня, 25 ноября, состоялись три матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 25 ноября 2025 года:

«Нефтехимик» — «Авангард» — 6:5;

«Спартак» — «Ак Барс» — 1:0;

ХК «Сочи» — «Лада» — 3:5.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 43 очками после 31 матча возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 48 очков после 30 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.