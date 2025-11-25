Результаты матчей ВХЛ на 25 ноября 2025 года

Сегодня, 25 ноября, прошли две встречи OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 25 ноября 2025 года:

«Омские Крылья» — «Ижсталь» — 1:2;

«Кристалл» — «Югра» — 0:2.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 45 очков в 28 матчах. Второе место занимает «Югра» с 44 очками после 27 встреч. Тройку замыкают «Омские Крылья» (40 очков в 27 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному — в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.