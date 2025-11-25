Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей МХЛ на 25 ноября 2025 года

Сегодня, 25 ноября, прошли 10 встреч регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 25 ноября 2025 года:

«Красноярские Рыси» — «Толпар» — 4:3 Б;

«Авто» — «Белые Медведи» — 1:0;

«Тюменский Легион» — «Мамонты Югры» — 1:3;

«Чайка» — «Омские Ястребы» — 3:2 Б;

«Ирбис» — «Кузнецкие Медведи» — 0:1;

МХК «Динамо» СПб — «Динамо-Шинник» — 4:1;

МХК «Атлант» — «Сахалинские Акулы» — 4:3;

ХК «Капитан» — «Тайфун» — 2:1;

«АКМ-Юниор» — «Амурские Тигры» — 7:4;

МХК «Динамо» М — «Академия Михайлова» — 1:1.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 45 очками после 25 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 41 очко после 28 матчей.