«Очень чумовой матч». Форвард «Нефтехимика» — о волевой победе над «Авангардом»

Нападающий «Нефтехимика» Никита Хоружев поделился эмоциями после победного матча с «Авангардом» (6:5). Нижнекамская команда отыграла три шайбы и вырвала победу на последней секунде встречи.

— Очень чумовой матч для болельщиков и эмоциональная победа — для нас она сейчас очень важна!

— Расскажи, что случилось в первом периоде.

— Откровенно говоря, вышли неготовыми к игре, проигрывали борьбу и в скорости, везде были колоссальные проблемы. Поэтому нужно будет разобрать этот отрезок.

— Что сказал тренеры штаба в первом перерыве?

— Сказали просыпаться и начинать контролировать шайбу, не бояться идти вперёд, не возить шайбу назад — вот такие моменты.

— Что сегодня так завело команду?

— Я думаю, и стычки, и драки, и всё вместе. Матч получился эмоциональным. Тут много факторов, — цитирует Хоружева пресс-служба клуба.