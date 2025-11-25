«Очень чумовой матч». Форвард «Нефтехимика» — о волевой победе над «Авангардом»

Нападающий «Нефтехимика» Никита Хоружев поделился эмоциями после победного матча с «Авангардом» (6:5). Нижнекамская команда отыграла три шайбы и вырвала победу на последней секунде встречи.
— Очень чумовой матч для болельщиков и эмоциональная победа — для нас она сейчас очень важна!
— Расскажи, что случилось в первом периоде.
— Откровенно говоря, вышли неготовыми к игре, проигрывали борьбу и в скорости, везде были колоссальные проблемы. Поэтому нужно будет разобрать этот отрезок.
— Что сказал тренеры штаба в первом перерыве?
— Сказали просыпаться и начинать контролировать шайбу, не бояться идти вперёд, не возить шайбу назад — вот такие моменты.
— Что сегодня так завело команду?
— Я думаю, и стычки, и драки, и всё вместе. Матч получился эмоциональным. Тут много факторов, — цитирует Хоружева пресс-служба клуба.
