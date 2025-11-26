Скидки
Андрей Свечников отреагировал на информацию о желании покинуть «Каролину»

Андрей Свечников отреагировал на информацию о желании покинуть «Каролину»
Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников прокомментировал информацию о том, что он желает клуб из-за недостатка игрового времени.

«Нет, ничего подобного не было. Это слухи. Я два года назад удалился из соцсетей и не обсуждаю слухи», — приводит слова Свечникова The Hockey News.

Ранее североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что Свечников якобы недоволен своим игровым временем в «Каролине» и готов к уходу из клуба. В текущем сезоне Андрей провёл за «Харрикейнз» 22 матча, в которых набрал 12 (7+5) очков. нападающий был выбран «ураганами» в первом раунде под общим вторым номером на драфте НХЛ 2018 года. Всего в его активе 500 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ (все — в составе «Каролины») и 376 (158+218) очков.

