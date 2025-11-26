Голкипер «Вашингтона» рассказал об уроках русского языка от белоруса Алексея Протаса

Канадский голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон сообщил, что белорусский нападающий «столичных» Алексей Протас обучает его русскому языку.

«Протас начал давать мне небольшие уроки, когда есть возможность. Отдельные слова. Честно говоря, пока я даже не запоминаю, что учил. Разве что ругательства», — приводит слова Томпсона Russian Machine Never Breaks.

В текущем сезоне за «Вашингтон» на постоянной основе выступают два русскоязычных игрока — Алексей Протас и 40-летний российский капитан «Кэпиталз» нападающий Александр Овечкин.

