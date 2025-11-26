Жамнов удивлялся со скамейки, Ice Girls отвлекали хоккеистов. Яркие фото победы «Спартака»

25 ноября в Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Спартак» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 1:0.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Ак Барс» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Единственная шайба в матче была заброшена только на 48-й минуте. Отличился нападающий «Спартака» Иван Морозов, которому ассистировали Герман Рубцов и Нэйтан Тодд. Так красно-белые реализовали удаление за нарушение численного состава, которое казанцы получили дважды подряд с интервалом в пару минут.

Отметим, что это был первый матч «Спартака» после увольнения двух тренеров — Алексея Ковалёва и Игоря Кравчука.