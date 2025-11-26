Скидки
Капитан «Ванкувера» Хьюз хочет перейти в «Нью-Джерси», чтобы играть с братьями — Даливал

26-летний капитан «Ванкувер Кэнакс» защитник Куинн Хьюз может быть обменян в другой клуб по ходу текущего сезона, сообщает североамериканский инсайдер Рик Даливал. Действующий контракт Хьюза с «Ванкувером» истекает в 2027 году.

По данным источника, хоккеист не планирует подписывать новый долгосрочный контракт с «Кэнакс», так как хотел бы играть в одной команде со своими младшими братьями Джеком и Люком, выступающими за «Нью-Джерси Дэвилз». Сообщается, что «Дэвилз» также были бы не против заполучить Куинна Хьюза, однако для его обмена клубу нужно будет освободить $ 7,85 млн в зарплатной ведомости.

По информации источника, к игроку также проявляют интерес «Каролина Харрикейнз», «Детройт Ред Уингз» и «Чикаго Блэкхоукс».

В текущем сезоне в активе Куинна Хьюза 21 (2+19) очко в 18 играх, защитник является текущим лучшим бомбардиром «Ванкувера» в сезоне-2025/2026 НХЛ.

