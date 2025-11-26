Пас Подколзина не помог «Эдмонтону» уйти от поражения в матче с восемью шайбами «Далласа»
В ночь с 25 на 26 ноября мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне закончился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Даллас Старз». Гости выиграли встречу со счётом 8:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 ноября 2025, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 8
Даллас Старз
Даллас
0:1 Бенн (Джонстон, Стил) – 03:48 0:2 Хинц (Хейсканен, Робертсон) – 10:51 (pp) 0:3 Бастиан (Факса, Блэквелл) – 15:24 0:4 Стил (Бенн, Джонстон) – 18:46 1:4 Клаттенбург (Эмберсон, Янмарк) – 24:39 1:5 Робертсон (Сегин, Джонстон) – 34:01 (pp) 1:6 Джонстон (Робертсон, Сегин) – 35:36 (pp) 2:6 Бушар (Подколзин, Драйзайтль) – 41:23 2:7 Грицковян (Бурк, Колячонок) – 48:21 3:7 Рословик (Макдэвид, Савуа) – 49:31 3:8 Бастиан (Факса) – 55:39
Результативный пас оформил нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин, также ассист у белорусского защитника «Далласа» Владислава Колячонка.
У «Эдмонтона» забивали Коннор Клаттенбург, Эван Бушар и Джек Рословик, авторами шайб «Старз» стали Джейми Бенн, Роопе Хинц, Натан Бастиан (дубль), Сэм Стил, Джейсон Робертсон, Уайатт Джонстон и Джастин Грицковян.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
