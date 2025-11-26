Пас Подколзина не помог «Эдмонтону» уйти от поражения в матче с восемью шайбами «Далласа»

В ночь с 25 на 26 ноября мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне закончился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Даллас Старз». Гости выиграли встречу со счётом 8:3.

Результативный пас оформил нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин, также ассист у белорусского защитника «Далласа» Владислава Колячонка.

У «Эдмонтона» забивали Коннор Клаттенбург, Эван Бушар и Джек Рословик, авторами шайб «Старз» стали Джейми Бенн, Роопе Хинц, Натан Бастиан (дубль), Сэм Стил, Джейсон Робертсон, Уайатт Джонстон и Джастин Грицковян.

