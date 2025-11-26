Скидки
Главная Хоккей Новости

Эдмонтон Ойлерз — Даллас Старз, результат матча 26 ноября 2025, счет 3:8, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Пас Подколзина не помог «Эдмонтону» уйти от поражения в матче с восемью шайбами «Далласа»
Комментарии

В ночь с 25 на 26 ноября мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне закончился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Даллас Старз». Гости выиграли встречу со счётом 8:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 ноября 2025, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 8
Даллас Старз
Даллас
0:1 Бенн (Джонстон, Стил) – 03:48     0:2 Хинц (Хейсканен, Робертсон) – 10:51 (pp)     0:3 Бастиан (Факса, Блэквелл) – 15:24     0:4 Стил (Бенн, Джонстон) – 18:46     1:4 Клаттенбург (Эмберсон, Янмарк) – 24:39     1:5 Робертсон (Сегин, Джонстон) – 34:01 (pp)     1:6 Джонстон (Робертсон, Сегин) – 35:36 (pp)     2:6 Бушар (Подколзин, Драйзайтль) – 41:23     2:7 Грицковян (Бурк, Колячонок) – 48:21     3:7 Рословик (Макдэвид, Савуа) – 49:31     3:8 Бастиан (Факса) – 55:39    

Результативный пас оформил нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин, также ассист у белорусского защитника «Далласа» Владислава Колячонка.

У «Эдмонтона» забивали Коннор Клаттенбург, Эван Бушар и Джек Рословик, авторами шайб «Старз» стали Джейми Бенн, Роопе Хинц, Натан Бастиан (дубль), Сэм Стил, Джейсон Робертсон, Уайатт Джонстон и Джастин Грицковян.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

