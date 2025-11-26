Результаты матчей НХЛ на 26 ноября 2025 года

В ночь на 26 ноября прошёл очередной матч регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Была сыграна одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 26 ноября 2025 года:

«Эдмонтон Ойлерз» – «Даллас Старз» — 3:8.

Результативный пас оформил нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин, также ассист у белорусского защитника «Далласа» Владислава Колячонка.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 37 очками после 22 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 30 очков после 22 встреч.