В ночь на 26 ноября прошёл очередной матч регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Была сыграна одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей НХЛ на 26 ноября 2025 года:
«Эдмонтон Ойлерз» – «Даллас Старз» — 3:8.
Результативный пас оформил нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин, также ассист у белорусского защитника «Далласа» Владислава Колячонка.
Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 37 очками после 22 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 30 очков после 22 встреч.