Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Даллас» показал альтернативную форму с отсылкой к чемпионству клуба 1999 года

«Даллас» показал альтернативную форму с отсылкой к чемпионству клуба 1999 года
Аудио-версия:
Комментарии

«Даллас Старз» показал чёрно-зеленую альтернативную форму, вдохновленную чемпионским комплектом 1999 года.

Свитер с оригинальным логотипом «Старз» украшен дизайном звезды. При этом используется текущая цветовая гамма клуба. На внутреннюю сторону воротника нанесена надпись «3OT 1999» в честь победы в третьем овертайме в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли — 1999 с «Баффало». Она принесла «Далласу» первый (и пока единственный) чемпионский титул в истории клуба. На плечах – нашивка в виде силуэта штата Техас со звездой и буквой D внутри.

Фото: «Даллас»

Фото: «Даллас»

В ночь с 25 на 26 ноября мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне закончился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Даллас Старз». Гости выиграли встречу со счётом 8:3.

Материалы по теме
Видео
Пас Подколзина не помог «Эдмонтону» уйти от поражения в матче с восемью шайбами «Далласа»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android