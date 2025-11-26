«Даллас» показал альтернативную форму с отсылкой к чемпионству клуба 1999 года

«Даллас Старз» показал чёрно-зеленую альтернативную форму, вдохновленную чемпионским комплектом 1999 года.

Свитер с оригинальным логотипом «Старз» украшен дизайном звезды. При этом используется текущая цветовая гамма клуба. На внутреннюю сторону воротника нанесена надпись «3OT 1999» в честь победы в третьем овертайме в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли — 1999 с «Баффало». Она принесла «Далласу» первый (и пока единственный) чемпионский титул в истории клуба. На плечах – нашивка в виде силуэта штата Техас со звездой и буквой D внутри.

Фото: «Даллас»

Фото: «Даллас»

В ночь с 25 на 26 ноября мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне закончился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Даллас Старз». Гости выиграли встречу со счётом 8:3.