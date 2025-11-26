Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Джейсон Робертсон установил новый рекорд «Далласа» по продолжительности голевой серии

Джейсон Робертсон установил новый рекорд «Далласа» по продолжительности голевой серии
Комментарии

Форвард «Даллас Старз» Джейсон Робертсон забросил шайбу и сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (8:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
26 ноября 2025, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 8
Даллас Старз
Даллас
0:1 Бенн (Джонстон, Стил) – 03:48     0:2 Хинц (Хейсканен, Робертсон) – 10:51 (pp)     0:3 Бастиан (Факса, Блэквелл) – 15:24     0:4 Стил (Бенн, Джонстон) – 18:46     1:4 Клаттенбург (Эмберсон, Янмарк) – 24:39     1:5 Робертсон (Сегин, Джонстон) – 34:01 (pp)     1:6 Джонстон (Робертсон, Сегин) – 35:36 (pp)     2:6 Бушар (Подколзин, Драйзайтль) – 41:23     2:7 Грицковян (Бурк, Колячонок) – 48:21     3:7 Рословик (Макдэвид, Савуа) – 49:31     3:8 Бастиан (Факса) – 55:39    

На счету 26-летнего американца 31 (14+17) очко в 23 играх в текущем сезоне. Текущая результативная серия – восемь матчей (11+7 на отрезке). При этом в последних семи матчах (11+6 на отрезке) Робертсон не уходил со льда без гола. Таким образом, он побил рекорд «Далласа» по продолжительности голевой серии, установленный Майком Модано в 1997 году и неоднократно повторённый.

В истории франшизы серия Робертсона делит второе место. Рекорд принадлежит Брайану Беллоузу, в 1990 году забивавшему в 10 играх подряд за «Миннесоту Норт Старз».

Материалы по теме
Видео
Пас Подколзина не помог «Эдмонтону» уйти от поражения в матче с восемью шайбами «Далласа»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android