Джейсон Робертсон установил новый рекорд «Далласа» по продолжительности голевой серии

Форвард «Даллас Старз» Джейсон Робертсон забросил шайбу и сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (8:3).

На счету 26-летнего американца 31 (14+17) очко в 23 играх в текущем сезоне. Текущая результативная серия – восемь матчей (11+7 на отрезке). При этом в последних семи матчах (11+6 на отрезке) Робертсон не уходил со льда без гола. Таким образом, он побил рекорд «Далласа» по продолжительности голевой серии, установленный Майком Модано в 1997 году и неоднократно повторённый.

В истории франшизы серия Робертсона делит второе место. Рекорд принадлежит Брайану Беллоузу, в 1990 году забивавшему в 10 играх подряд за «Миннесоту Норт Старз».