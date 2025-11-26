Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей КХЛ на 26 ноября 2025 года

Сегодня, 26 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 26 ноября 2025 года (время московское):

12:30. «Адмирал» – «Амур»;

17:00. «Трактор» – «Шанхайские Драконы»;

19:30. «Северсталь» – СКА;

19:30. «Динамо» М – «Локомотив».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 43 очками после 31 матча возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 48 очков после 30 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.