Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей КХЛ на 26 ноября 2025 года

Расписание матчей КХЛ на 26 ноября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 26 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 26 ноября 2025 года (время московское):

12:30. «Адмирал» – «Амур»;
17:00. «Трактор» – «Шанхайские Драконы»;
19:30. «Северсталь» – СКА;
19:30. «Динамо» М – «Локомотив».

Матч «Динамо» — «Локомотив» 26 ноября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 43 очками после 31 матча возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 48 очков после 30 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Материалы по теме
Супертриллер в Нижнекамске! «Нефтехимик» совершил главный камбэк сезона. Итоги дня в КХЛ
Видео
Супертриллер в Нижнекамске! «Нефтехимик» совершил главный камбэк сезона. Итоги дня в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android