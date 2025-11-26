Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей ВХЛ на 26 ноября 2025 года

Сегодня, 26 ноября, пройдут четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 26 ноября 2025 года (время московское):

15:00. «Металлург» Нк – ЦСК ВВС;

15:00. «Сокол» – «Барс»;

15:00. «Динамо-Алтай» – «Челны»;

19:00. «Буран» – АКМ.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 45 очков в 28 матчах. Второе место занимает «Югра» с 44 очками после 27 встреч. Тройку замыкают «Омские Крылья» (40 очков в 27 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.