Расписание матчей МХЛ на 26 ноября 2025 года

Сегодня, 26 ноября, пройдут четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 26 ноября 2025 года (время московское):

14:30. «Сибирские Снайперы» – «Стальные Лисы»;

19:00. МХК «Атлант» – «Сахалинские Акулы»;

19:00. «АКМ-Юниор» – «Амурские Тигры»;

19:00. МХК «Капитан» – «Тайфун».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 45 очками после 25 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 41 очко после 28 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.