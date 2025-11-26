Сергей Зубов вошёл в тренерский штаб «Трактора»

Специалист Сергей Зубов вошёл в штаб «Трактора» в качестве ассистента главного тренера. Как сообщает пресс-служба челябинского клуба, контракт с Зубовым рассчитан до конца сезона-2025/2026.

Зубов начинал тренерскую карьеру в СКА в сезоне-2011/2012. Далее после двух сезонов в ЦСКА наставник вернулся в Санкт-Петербург и стал обладателем Кубка Гагарина в составе штаба, который возглавлял Вячеслав Быков. В 2016 году в качестве главного тренера привёл санкт-петербургский клуб к бронзовым наградам КХЛ. Впоследствии Зубов работал главным тренером ХК «Сочи», рижского «Динамо» и молодёжной сборной России, а также входил в штаб национальной сборной страны и вновь ассистировал в СКА.