Андрей Назаров высказался об увеличении сенсационных результатов в КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров оценил слова президента Беларуси Александра Лукашенко, заявившего, что КХЛ ничем не уступает НХЛ.

«Вчерашний игровой день доказал, что в КХЛ хватает ярких и сенсационных результатов. Сейчас каждый может обыграть каждого, а клуб с низким бюджетом способен вырвать победу на последних секундах у богатых команд. Даже президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко, чьё минское «Динамо» демонстрирует отличную игру, говорит, что турнир развивается, а сам хоккей становится всё более популярным. Когда президенты дружественных стран хвалят КХЛ — это и есть огромная популярность и показатель качества.

В лиге всё больше новых имён, появляется талантливая молодёжь. Этим летом будут очередные отъезды молодых ребят в НХЛ на лидирующие роли. Мы всегда будем рады за ребят, которые проявляют себя на топовом уровне, но в целом хотим, чтобы они радовали нашего хоккейного болельщика и помогали лиге прогрессировать дальше. В целом же КХЛ, несмотря ни на что, идёт вперёд семимильными шагами, это не может не радовать. Главное, продолжать двигаться в этом направлении», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.