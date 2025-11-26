Скидки
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
19:00 Мск
Хоккей

Бенн стал вторым игроком в истории франшизы «Далласа», достигшим отметки в 400 голов

Бенн стал вторым игроком в истории франшизы «Далласа», достигшим отметки в 400 голов
Комментарии

Капитан «Даллас Старз» Джейми Бенн забросил свою 400-ю шайбу в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтон Ойлерз» (8:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
26 ноября 2025, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 8
Даллас Старз
Даллас
0:1 Бенн (Джонстон, Стил) – 03:48     0:2 Хинц (Хейсканен, Робертсон) – 10:51 (pp)     0:3 Бастиан (Факса, Блэквелл) – 15:24     0:4 Стил (Бенн, Джонстон) – 18:46     1:4 Клаттенбург (Эмберсон, Янмарк) – 24:39     1:5 Робертсон (Сегин, Джонстон) – 34:01 (pp)     1:6 Джонстон (Робертсон, Сегин) – 35:36 (pp)     2:6 Бушар (Подколзин, Драйзайтль) – 41:23     2:7 Грицковян (Бурк, Колячонок) – 48:21     3:7 Рословик (Макдэвид, Савуа) – 49:31     3:8 Бастиан (Факса) – 55:39    

36-летний форвард стал вторым игроком в истории франшизы, кому покорилась отметка в 400 заброшенных шайб. Рекордом по голам в истории «Далласа» и «Миннесоты Норт Старз» владеет нападающий Майк Модано, на счету которого 557 голов за франшизу.

На счету Бенна гол и две результативные передачи в четырёх матчах текущего сезона. Опытный форвард пропустил старт сезона из-за коллапса лёгкого. За карьеру в рамках регулярных чемпионатов НХЛ Бенн набрал 959 (400+559) очков в 1196 играх.

Комментарии
Новости. Хоккей
