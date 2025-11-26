Бенн стал вторым игроком в истории франшизы «Далласа», достигшим отметки в 400 голов

Капитан «Даллас Старз» Джейми Бенн забросил свою 400-ю шайбу в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтон Ойлерз» (8:3).

36-летний форвард стал вторым игроком в истории франшизы, кому покорилась отметка в 400 заброшенных шайб. Рекордом по голам в истории «Далласа» и «Миннесоты Норт Старз» владеет нападающий Майк Модано, на счету которого 557 голов за франшизу.

На счету Бенна гол и две результативные передачи в четырёх матчах текущего сезона. Опытный форвард пропустил старт сезона из-за коллапса лёгкого. За карьеру в рамках регулярных чемпионатов НХЛ Бенн набрал 959 (400+559) очков в 1196 играх.